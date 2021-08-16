МегаФон снимет виртуального Брюса Уиллиса в своей рекламе

МегаФон надеется, что Брюс Уиллис привлечёт внимание зрителей. Рекламу с ним будут показывать в эфире федеральных каналов, в интернете и на щитах наружной рекламы.

МегаФон планирует использовать в роликах образ Уиллиса времен «Крепкого орешка». Его воссоздадут с помощью технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Таким образом Уиллису не придётся приезжать в Россию на съёмки, что в условиях пандемии проблематично.

В МегаФоне уверены, что образ актёра из «Крепкого орешка» символизирует надёжность и справедливость.

Стоит отметить, что Уиллис всё равно получит вознаграждение от оператора связи. Его сумма неизвестна. В реклампе МегаФона у Брюса будет напарник — российский телеведущий Азамат Мусагалиев.