МегаФон ускорил мобильный интернет на 30% с помощью новой опции

Наука и технологии
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МегаФон ускорил мобильный интернет на 30% с помощью новой опцииpre-5G
МегаФон сообщил о запуске опции pre-5G. Она позволит ускорить мобильный интернет на 30%. Эта опция доступна абонентам тарифов линейки #БезПереплат, на которые можно перейти с 15 марта.
О новой опции пресс-служба МегаФона сообщила СМИ. Уточняется, что pre-5G уже включена в пакет в тарифах «Максимум», «VIP», «Премиум». В остальных тарифах её можно подключить за дополнительную плату.
В МегаФоне пояснили, что Pre-5G стала возможна благодаря обновлению сервисной модели управления трафиком — комплекса моделей и логик настроек на сети для повышения эффективности сетевых ресурсов. Сейчас компания в режиме реального времени отслеживает нагрузку на базовых станциях освобождает дополнительный ресурс, который и выделяется абоненту с pre-5G. Поэтому скорость интернета становится выше.
Источник: Код Дурова