МегаФон ускорил мобильный интернет на 30% с помощью новой опции

О новой опции пресс-служба МегаФона сообщила СМИ. Уточняется, что pre-5G уже включена в пакет в тарифах «Максимум», «VIP», «Премиум». В остальных тарифах её можно подключить за дополнительную плату.

В МегаФоне пояснили, что Pre-5G стала возможна благодаря обновлению сервисной модели управления трафиком — комплекса моделей и логик настроек на сети для повышения эффективности сетевых ресурсов. Сейчас компания в режиме реального времени отслеживает нагрузку на базовых станциях освобождает дополнительный ресурс, который и выделяется абоненту с pre-5G. Поэтому скорость интернета становится выше.