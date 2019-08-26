МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения

Для создания линейки МегаФон объединился с компанией NETBYNET. Всего представлены три тарифа: «Объединяй! Эконом», «Объединяй! Хит» и «Объединяй! Для своих». В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование. Можно будет также арендовать «умную» колонку «Яндекс.Станция» за 399 рублей в месяц.

Стоимость базового тарифа из линейки «Объединяй!» в Москве и области равна 600 рублям в месяц. Это сопоставимо с ценами на услуги только мобильной связи у оператора.