МегаФон выпустил пуэрбанк с солнечной батареей

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МегаФон выпустил пуэрбанк с солнечной батареейДля путешествий
МегаФон совместно с сообществом для путешественников Vandrouki выпустил лимитированный пауэрбанк. Он отличается наличием солнечной батареи, которая способна подзаряжать гаджет без розетки.
Новое устройство можно купить в онлайн-магазине МегаФона. Оно уже доступно для предзаказа. Аккумулятор стоит 2 290 рублей.
Его ёмкость составляет 10000 мАч. Пауэрбанк позволит зарядить сразу несколько устройств. У него есть даже встроенные фонарик и кабели со всеми популярными разъёмами (Micro-USB/Type C/Lightning). То есть носить отдельно провода не нужно.
Пожалуй, главная фишка устройства — солнечная батарея. Пауэрбанк можно зарядить в диких условиях, главное, чтобы было солнечно.
Оформить предварительный заказ можно по этой ссылке. Устройство доступно в белом цвете. В комплекте идёт брелок.
Источник: МегаФон