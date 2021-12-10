МегаФон выпустил пуэрбанк с солнечной батареей

Новое устройство можно купить в онлайн-магазине МегаФона. Оно уже доступно для предзаказа. Аккумулятор стоит 2 290 рублей.

Его ёмкость составляет 10000 мАч. Пауэрбанк позволит зарядить сразу несколько устройств. У него есть даже встроенные фонарик и кабели со всеми популярными разъёмами (Micro-USB/Type C/Lightning). То есть носить отдельно провода не нужно.

Пожалуй, главная фишка устройства — солнечная батарея. Пауэрбанк можно зарядить в диких условиях, главное, чтобы было солнечно.

Оформить предварительный заказ можно по этой ссылке. Устройство доступно в белом цвете. В комплекте идёт брелок.