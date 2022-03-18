МегаФон закрыл все старые тарифы и выкатил семь новых: что изменилось и насколько подорожало

Наука и технологии
Сегодня в 12:37
2 мин.
МегаФон закрыл все старые тарифы и выкатил семь новых: что изменилось и насколько подорожалоЕсть очень заметное подорожание
МегаФон обновил линейку тарифов #БезПереплат. Один из них даже подешевел. Что ещё изменилось — рассказал IT и финтех-эксперт Сергей Вильянов.
Ранее мы писали, что МегаФон добавил новую опцию под названием опция pre-5G, которая, как утверждается, увеличивает скорость мобильного интернета на треть.
Что касается тарифов, то изменения тут такие:
- БезПереплат Минимум: подорожал на 60 рублей (с 390 рублей до 450); добавился перенос остатков минут и гигабайтов, остались 300 минут и 6 ГБ трафика и безлимит на номера МегаФона.
- БезПереплат Звонки: подешевел на 30 рублей (с 600 рублей до 570), пакет минут сократился с 800 до 600, остались 6 ГБ трафика.
- БезПереплат Интернет: подорожал на 70 рублей (с 500 рублей до 570), пакет минут сократился с 400 до 300 минут, остались 20 ГБ.
- БезПереплат МегаТариф: вместо БезПереплат Всё. Стоит 650 рублей, в тариф входят 35 ГБ интернета и 800 минут звонков, 300 сообщений на любые российские номера, безлимитный трафик на Skype и Zoom, музыкальные сервисы.
- БезПереплат Максимум: подорожал на 60 рублей (с 790 рублей до 850), стало на 200 минут больше, 50 ГБ трафика с безлимитом сервисов, опция pre-5G.
- БезПереплат VIP: подорожал на 210 рублей (с 990 до 1200), вместо полного безлимита — 50 ГБ, безлимитные сервисы, пакет минут вырос с 1400 до 1700.
- БезПереплат Премиум: подорожал на 700 рублей (с 1800 рублей до 2500). 60 ГБ + безлимитный трафик, 5000 минут на любые номера России.
Отметим, что здесь указаны тарифы для Москвы и области, расценки в вашем регионе вы можете уточнить по ссылке.