МегаФон запустил единую подписку на фильмы, книги и музыку

В пресс-релизе компании говорится, что МегаФон выбрал сервисы, изучив спрос абонентов. В подписку включены онлайн-кинотеатр IVI, видеосервис START, книжный сервис MyBook и аудиосервис СберЗвук.

Единая подписка стоит 399 рублей в месяц. Сообщается, что если платить за каждый сервис по отдельности, то получится на 60% дороже. В МегаФоне подсчитали, что за год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей.

Что важно, подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам любых операторов связи, а не только МегаФона. Подключить подписку можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.