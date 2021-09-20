МегаФон запустил единую подписку на фильмы, книги и музыку

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МегаФон запустил единую подписку на фильмы, книги и музыкуЗа 399 рублей в месяц
МегаФон объединил четыре цифровых сервиса в мультиподписку «МегаФон Плюс». Пользователи смогут смотреть фильмы и видео, слушать музыку и читать книги с выгодой более 60%.
В пресс-релизе компании говорится, что МегаФон выбрал сервисы, изучив спрос абонентов. В подписку включены онлайн-кинотеатр IVI, видеосервис START, книжный сервис MyBook и аудиосервис СберЗвук.
Единая подписка стоит 399 рублей в месяц. Сообщается, что если платить за каждый сервис по отдельности, то получится на 60% дороже. В МегаФоне подсчитали, что за год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей.
Что важно, подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам любых операторов связи, а не только МегаФона. Подключить подписку можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.