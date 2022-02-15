МегаФон запустил новый тариф специально для детей

Новый тариф называется «МегаФон Kids». При его разработке компания проанализировала пользовательский сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Оказалось, что большинство детей получают первую сим-карту в 7-8 лет.

В «МегаФоне Kids» есть ограничитель доступа к нежелательному для детей контенту. Он фильтрует около 10 тысяч сайтов, и МегаФон продолжает обновлять список. Кроме того, доступ к мобильному интернету с этого тарифа ограничен с 23:00 до 06:00.

Что касается услуг связи, то в «МегаФоне Kids» голосовые вызовы в сети бесплатны, а ещё есть пакет на 100 минут, 10 ГБ мобильного трафика, безлимит на популярные мессенджеры. Помимо этого, пользователи тарифа могут смотреть бесплатный контент в МегаФон ТВ: доступны 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов («Фиксики», «Смешарики», «Три кота» и множество других). Просмотр контента не расходует трафик.