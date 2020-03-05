МегаФон запустил обмен старых «умных» часов на скидки для смартфонов

Итоговый размер скидки зависит от состояния девайса, которые покупатель сдаёт, и модели, которую он хочет приобрести. Например, скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro может составить 15 000, а на Honor 20 Pro — 5000 рублей.

МегаФон принимает смарт-часы Apple или Samsung. Чтобы стать участником программы, нужно убедиться, что в настройках устройства указан серийный номер, оно включается и работает. Экран может быть разбит, но должен функционировать. Также участник программы должен иметь возможность отвязать свою учётную запись от часов.

Акция действует в 2050 магазинах МегаФон в 520 городах России. В Москве также стартовала программа утилизации смарт-часов и фитнес-трекеров.