Наука и технологии
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МегаФон запустил обмен старых «умных» часов на скидки для смартфонов
Иным словом, трейд-ин
МегаФон запустил обмен старых «умных» часов на скидки для смартфонов, или трейд-ин. В рамках программы можно купить новое устройство по сниженной на 20% цене.
Итоговый размер скидки зависит от состояния девайса, которые покупатель сдаёт, и модели, которую он хочет приобрести. Например, скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro может составить 15 000, а на Honor 20 Pro — 5000 рублей.
МегаФон принимает смарт-часы Apple или Samsung. Чтобы стать участником программы, нужно убедиться, что в настройках устройства указан серийный номер, оно включается и работает. Экран может быть разбит, но должен функционировать. Также участник программы должен иметь возможность отвязать свою учётную запись от часов.
Акция действует в 2050 магазинах МегаФон в 520 городах России. В Москве также стартовала программа утилизации смарт-часов и фитнес-трекеров.