МегаФон запустил продажу виртуальных сим-карт

МегаФон начал оформлять eSIM в стране одним из первых. Сейчас подать заявку на виртуальную карту могут жители Москвы. Сбор происходит в ТЦ «Метрополис». С 3 августа такая возможность появится и у россиян из других городов. Из каких именно, пока неизвестно.

В МегаФоне уже подтвердили журналистам, что тестируют технологию eSIM. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту нужно обратиться в один из офисов продаж оператора связи. Сколько продлится пилот, в компании не сообщили.

Напомним, технология eSIM позволяет пользоваться связью без установки физической сим-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у Easy4, Tele2 и Тинькофф мобайл.

UPD: В редакцию Ferra.ru поступил пресс-релиз от Билайна, в котором говорится, что этот оператор связи тоже внедряет в Москве и Санкт-Петербурге технологию eSIM. С сентября технология она будет доступна по всей России.