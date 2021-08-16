МегаФон запустил тариф для бесплатного общения с семьёй

Сообщается, что пользователи тарифа получат безлимитную голосовую связь и неограниченный трафик в популярных мессенджерах для общения с близкими.

МегаФон сообщил, что разработал новый тариф по запросам родителей. Теперь они смогут оставаться на связи с ребёнком в любой ситуации.

«Первый Семейный» включает в себя 1 ГБ мобильного интернет-трафика ежемесячно. При необходимости пакеты минут и гигабайтов можно докупить. Чтобы общаться с близкими бесплатно, нужно создать семейную группу в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Добавить туда можно до 11 человек.

В рамках тарифа звонки на местные номера МегаФона стоят полтора рубля за минуту, на номера других операторов — два рубля за минуту. Ознакомиться со всеми условиями тарифа можно по этой ссылке.