МегаФон запустил тариф с безлимитными соцсетями и встречами с блогерами

С МегаФоном сотрудничают Даня Милохин, Аня Покров и Артур Бабич. В новый тариф входят 300 минут звонков и 20 ГБ интернета. Кроме того, можно получить эксклюзивные бонусы от блогеров, а мессенджеры, соцсети и музыка доступны безлимитно и при любом балансе.

В бонусы от блогеров входят онлайн-встреча с Даней Милохиным и другими, подписка от блогеров Dream Team House в соцсетях. Помимо этого, абоненты тарифа могут стать героями блогов участников Dream Team House. В тариф уже включён сервис Apple Music.

Стоимость «Интернет DreamTeamHouse» составляет 420 рублей в месяц. Почитать о тарифе подробнее можно по этой ссылке.