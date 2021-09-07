МегаФон запустил тариф с безлимитными соцсетями и встречами с блогерами

Наука и технологии
Сегодня в 17:00
МегаФон запустил тариф с безлимитными соцсетями и встречами с блогерамиС Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем
Оператор сотовой связи МегаФон представила новый тариф «Интернет DreamTeamHouse». Он включает в себя безлимитные соцсети и музыку, а также бонусы от популярных блогеров. В рамках тарифа с ними даже можно встретиться онлайн.
С МегаФоном сотрудничают Даня Милохин, Аня Покров и Артур Бабич. В новый тариф входят 300 минут звонков и 20 ГБ интернета. Кроме того, можно получить эксклюзивные бонусы от блогеров, а мессенджеры, соцсети и музыка доступны безлимитно и при любом балансе.
В бонусы от блогеров входят онлайн-встреча с Даней Милохиным и другими, подписка от блогеров Dream Team House в соцсетях. Помимо этого, абоненты тарифа могут стать героями блогов участников Dream Team House. В тариф уже включён сервис Apple Music.
Стоимость «Интернет DreamTeamHouse» составляет 420 рублей в месяц. Почитать о тарифе подробнее можно по этой ссылке.