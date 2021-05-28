Наука и технологии
Сегодня в 12:40
Meizu выпустит устройства на фирменной операционной системе Huawei
Слухи подтвердились
Уже 2 июня Huawei официально представит стабильную версию фирменной операционной системы HarmonyOS для смартфонов. В последнее время ходили слухи, что эта ОС будет установлена не только на устройствах Huawei. Теперь информация подтвердилась: Meizu пообещала выпустить собственные продукты на HarmonyOS.
Компания опубликовала официальный тизер. На постере написано: «Привет, HongMeng!» (HongMeng — это китайское название HarmonyOS). Презентация устройств на новой ОС состоится 31 мая.
Meizu
Какие именно будут показаны продукты с HarmonyOS, официально не сообщается. Предполагается, что это могут быть умные часы Meizu Watch, так как они должны быть представлены в этот же день — 31 мая.
Ранее Meizu подтвердила, что умные часы будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и будут поддерживать eSIM, что позволит им принимать звонки без смартфона.