Meizu выпустит устройства на фирменной операционной системе Huawei

Какие именно будут показаны продукты с HarmonyOS, официально не сообщается. Предполагается, что это могут быть умные часы Meizu Watch, так как они должны быть представлены в этот же день — 31 мая.

Ранее Meizu подтвердила, что умные часы будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и будут поддерживать eSIM, что позволит им принимать звонки без смартфона.