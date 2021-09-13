Meizu запустила новый бренд для молодёжи

Наука и технологии
Сегодня в 14:43
Meizu запустила новый бренд для молодёжиСмартфоны пока не планирует под ним выпускать
Несколько дней назад Meizu анонсировала возвращение бренда Blue Charm. Оказалось, что на рынке появится бренд с новым названием — Lifeme — и он будет выпускать не смартфоны.
Сообщается, что Lifeme сосредоточится на выпуске высококачественных продуктов для молодёжи. Это будут колонки, пауэрбанки и др.
Ниже перечислена первая партия устройств под брендом Lifeme:
- Bluetooth-колонка Lifeme BTS30;
- Bluetooth-колонка Lifeme BTS10;
- грелка для рук + пауэрбанк Lifeme;
- зонт Lifeme Pearwood;
- пауэрбанк Lifeme Leather;
- рюкзак Lifeme.
Скорее всего, в будущем Meizu представит больше разных продуктов. Это могут быть даже умные часы, планшеты и телевизоры. К сожалению, пока неизвестно, когда вышеперечисленные продукты появятся на рынке и сколько будут стоить.