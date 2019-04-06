Механическая рука Google разбрасывает предметы по контейнерам быстрее и точнее человека

Механизм может захватывать случайные предметы и сбрасывать их в контейнеры. После того, как манипулятор взял объект, робот оценивает его вес и форму при помощи машинного обучения и на основе этих расчетов отправляет в контейнер. По словам разработчиков, движения роботизированной руки максимально приближены к движениям человеческой, хоть внешне она напоминает манипуляторы конвейерных роботов.