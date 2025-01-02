Мексика, Канада и Китай ответили на угрозы Трампа доп. налогами

Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны задетых стран. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с Трампом, подчеркнув, что нелегальная иммиграция из Канады минимальна. Трюдо также провел переговоры с лидерами провинций, чтобы «выработать контрстратегию».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что тарифы ударят и по американским отраслям, зависящим от мексиканского производства, например, по автопроизводителям. Она также пообещала ввести ответные тарифы на американские товары, если план Трампа будет реализован.

Китай, который уже имеет дело с существующими тарифами, введенными Трампом в первый срок, предостерег от эскалации торговой войны. Представитель китайского посольства Лю Пэнъюй назвал обвинения в торговле фентанилом ложными и предупредил, что от тарифных войн никто не выигрывает.