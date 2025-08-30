Наука и технологии
Мексиканские мамонты оказались генетически «странными»

Мамонты Северной Америки были разнообразнее, чем кажется. Помимо знаменитых шерстистых мамонтов, существовали ещё несколько видов, включая колумбийского мамонта, который обитал на юге континента и доходил до Центральной Америки. Учёные долго не могли понять генетику колумбийских мамонтов, потому что большинство образцов находилось в холодных регионах, где легче сохраняется ДНК. Новое исследование изучило останки из Бассейна Мексики, включая территорию современной Мехико, и впервые получило митохондриальную ДНК из более тёплого климата.
Исследователи получили 61 новый генетический образец и смогли провести анализ 28 из них. Оказалось, что мексиканские мамонты образуют отдельную генетическую группу, более тесно связанную друг с другом, чем с другими колумбийскими или шерстистыми мамонтами.

Удивительно, что генетическая близость мамонтов больше зависит от места проживания, чем от вида. Мамонты, жившие рядом, имели схожую митохондриальную ДНК, даже если были разными видами. Учёные предполагают два объяснения: либо колумбийские мамонты возникли в результате нескольких локальных гибридизаций, либо у северных мамонтов шерстистого типа уже было множество генетических линий, которые вошли в колумбийскую популяцию после скрещивания.

Полученные результаты показывают, что генетика мамонтов Центральной Америки была странной, и чтобы понять её полностью, нужно больше данных.