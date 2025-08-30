Мексиканские мамонты оказались генетически «странными»

Исследователи получили 61 новый генетический образец и смогли провести анализ 28 из них. Оказалось, что мексиканские мамонты образуют отдельную генетическую группу, более тесно связанную друг с другом, чем с другими колумбийскими или шерстистыми мамонтами.

Удивительно, что генетическая близость мамонтов больше зависит от места проживания, чем от вида. Мамонты, жившие рядом, имели схожую митохондриальную ДНК, даже если были разными видами. Учёные предполагают два объяснения: либо колумбийские мамонты возникли в результате нескольких локальных гибридизаций, либо у северных мамонтов шерстистого типа уже было множество генетических линий, которые вошли в колумбийскую популяцию после скрещивания.

Полученные результаты показывают, что генетика мамонтов Центральной Америки была странной, и чтобы понять её полностью, нужно больше данных.