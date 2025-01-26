«Мексиканский залив» стал «Американским», но лишь для одной страны

Опубликовано 26 января 2025, 08:121 мин.
«Мексиканский залив» стал «Американским», но лишь для одной страныСША переименовали Мексиканский залив
Соединенные Штаты официально переименовали Мексиканский залив в Американский залив. Об этом решении объявило Министерство внутренних дел, ссылаясь на важность водного объекта для экономики и истории страны.
Президент Дональд Трамп, который впервые упомянул об этой идее во время своей инаугурационной речи, сделал изменение названия приоритетной задачей. Аналогичным образом высочайшая вершина Северной Америки снова будет официально называться горой Мак-Кинли, восстановив свое прежнее название.
Все остальные страны пока что будут придерживаться названия «Мексиканский залив», по крайней мере до тех пор, пока не объявят об обратном. Мексика уж точно не захочет называть его другим словосочетанием.