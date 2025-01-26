«Мексиканский залив» стал «Американским», но лишь для одной страны

Президент Дональд Трамп, который впервые упомянул об этой идее во время своей инаугурационной речи, сделал изменение названия приоритетной задачей. Аналогичным образом высочайшая вершина Северной Америки снова будет официально называться горой Мак-Кинли, восстановив свое прежнее название.

Все остальные страны пока что будут придерживаться названия «Мексиканский залив», по крайней мере до тех пор, пока не объявят об обратном. Мексика уж точно не захочет называть его другим словосочетанием.