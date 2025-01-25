Мемная монета Трампа разозлила криптосообщество

Опубликовано 25 января 2025, 01:301 мин.
Мемная монета Трампа разозлила криптосообществоПоднялась резко, и так же резко опустилась
Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой после запуска своей криптовалюты под названием $TRUMP. Мем-монета, представленная в социальных сетях перед его инаугурацией, сначала взлетела до 75 долларов за монету, а затем упала до 39 долларов. Мемные монеты обычно не имеют практической ценности и часто рассматриваются как спекулятивные инвестиции.
Криптоэксперты, например Дэнни Скотт из CoinCorner, назвали этот шаг трюком, обвинив Трампа в подрыве индустрии. Однако Трамп отмахнулся от опасений. Монета собрала миллиарды, но 80% токенов всё ещё принадлежат Трампу и его команде, что вызывает опасения по поводу прозрачности и возможного манипулирования рынком.
Критики опасаются, что тенденция к выпуску монет, управляемых знаменитостями, включая уже одну, запущенную Меланией Трамп, может нанести ущерб авторитету криптоиндустрии.
В то время как одни видят в этом запуске доказательство потенциала криптовалюты для привлечения средств, другие, например Дэн Хьюз из компании Radix, утверждают, что он умаляет положительные стороны индустрии.