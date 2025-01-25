Мемная монета Трампа разозлила криптосообщество

Поднялась резко, и так же резко опустилась

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой после запуска своей криптовалюты под названием $TRUMP. Мем-монета, представленная в социальных сетях перед его инаугурацией, сначала взлетела до 75 долларов за монету, а затем упала до 39 долларов. Мемные монеты обычно не имеют практической ценности и часто рассматриваются как спекулятивные инвестиции.