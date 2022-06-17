Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привиться

Как пояснили учёные, мемы интересны тем, что могут распространяться и обрабатываться довольно быстро. А это означает, что они могут влиять на людей. Так, мемы часто принижают или высмеивают определённые группы людей или их убеждения. Учёные хотели узнать, может ли это привести к тому, что некоторые люди переосмыслят свои взгляды.