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Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привиться

Когда тебя высмеивают, становится неловко
Серия исследований показала, что саркастические мемы о противниках прививок смогли увеличить количество желающих привиться от COVID-19 в Великобритании.
Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привиться

Как пояснили учёные, мемы интересны тем, что могут распространяться и обрабатываться довольно быстро. А это означает, что они могут влиять на людей. Так, мемы часто принижают или высмеивают определённые группы людей или их убеждения. Учёные хотели узнать, может ли это привести к тому, что некоторые люди переосмыслят свои взгляды.

Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привиться

Исследователи изучили 1584 жителей Соединённого Королевства. Их разделили на две группы. Экспериментальная группа просматривала серию из восьми интернет-мемов, связанных с вакцинацией, а контрольная группа — обычные изображения. После просмотра изображений участников спросили, собираются ли они пройти вакцинацию от COVID-19. Объединённый анализ шести исследований показал, что воздействие мемов увеличивает намерение участников пройти вакцинацию.

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