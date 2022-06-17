Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привиться

Мемы об антипрививочниках увеличили количество желающих привитьсяКогда тебя высмеивают, становится неловко
Как пояснили учёные, мемы интересны тем, что могут распространяться и обрабатываться довольно быстро. А это означает, что они могут влиять на людей. Так, мемы часто принижают или высмеивают определённые группы людей или их убеждения. Учёные хотели узнать, может ли это привести к тому, что некоторые люди переосмыслят свои взгляды.
Исследователи изучили 1584 жителей Соединённого Королевства. Их разделили на две группы. Экспериментальная группа просматривала серию из восьми интернет-мемов, связанных с вакцинацией, а контрольная группа — обычные изображения. После просмотра изображений участников спросили, собираются ли они пройти вакцинацию от COVID-19. Объединённый анализ шести исследований показал, что воздействие мемов увеличивает намерение участников пройти вакцинацию.