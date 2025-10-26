Менделеев, Ломоносов и Королев оказались самыми известными среди россиян учёными

И другое из опроса: почти две трети россиян (64%) хотели бы, чтобы их дети или внуки занимались наукой. Чаще всего с такой идеей согласны люди, занимающиеся просветительской деятельностью (69%) или работающие в госструктурах (70%).

Что касается государственной поддержки науки, каждый второй опрошенный считает приоритетными медицинские (51%) и технические (46%) направления. Женщины чаще мужчин выделяют медицинские науки (60% против 41%), а технические — реже (41% против 53%).

Исследование проводилось в октябре 2025 года среди 3,6 тысячи россиян старше 14 лет, проживающих более чем в 80 регионах страны.