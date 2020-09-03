Менеджер LG назвал причину отказа от использования браузера Chrome

Сначала обозреватель гаджетов Бен Син (Ben Sin) написал в Twitter, что его раздражает засилье таргетированной рекламы. Он рассказал, как погуглил складные велосипеды несколько недель назад, и его преследует реклама оных на Facebook, в Instagram — везде. Сина пугает уровень, до которого объединены эти компании, и тот факт, что они знают о пользователях всё.

На это Хонг ответил, что два года назад с ним случилась подобная история, и она открыла ему глаза на многое. Из-за этого менеджер LG удалил свой аккаунт в Facebook и сменил Google Chrome на защищённый браузер Brave.