Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (Enforcement Directorate), индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, организовало аресты, вызвав новую напряженность в и без того напряженных китайско-индийских отношениях.

Компания Vivo, известная своими телефонами, готовится к судебному разбирательству, выражая глубокую озабоченность действиями властей. Компания настаивает, что эти аресты — не что иное, как преследование, создающее атмосферу неопределенности в отрасли.

Задержанные, чья национальность остается неизвестной, были заключены под стражу. Источники сообщают, что судебное заседание назначено на 26 декабря. Продолжающийся с 2020 года пограничный спор между Китаем и Индией привел к усилению внимания к китайским компаниям, и Vivo теперь в центре этого юридического водоворота.