Менеджеров Vivo задержали в рамках дела об отмывании денег в Индии

Менеджеров Vivo задержали в рамках дела об отмывании денег в ИндииЧто им грозит
Два высокопоставленных сотрудника популярного китайского гиганта по производству смартфонов Vivo были задержаны в Индии в рамках расследования дела об отмывании денег. Это произошло после того, как ранее аналогичные обвинения были предъявлены еще четырем руководителям Vivo, включая гражданина Китая.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (Enforcement Directorate), индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, организовало аресты, вызвав новую напряженность в и без того напряженных китайско-индийских отношениях.
Компания Vivo, известная своими телефонами, готовится к судебному разбирательству, выражая глубокую озабоченность действиями властей. Компания настаивает, что эти аресты — не что иное, как преследование, создающее атмосферу неопределенности в отрасли.
Задержанные, чья национальность остается неизвестной, были заключены под стражу. Источники сообщают, что судебное заседание назначено на 26 декабря. Продолжающийся с 2020 года пограничный спор между Китаем и Индией привел к усилению внимания к китайским компаниям, и Vivo теперь в центре этого юридического водоворота.