Наука и технологии
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Менее 15 минут физической активности в день продлевают жизнь на 3 года
При переводе на неделю, это 90 минут тренировок за 7 дней
Новое исследование специалистов британской медицинской страховой компании Vitality, о которым упоминается на портале Med-heal.ru, показало, что менее 15 минут физической активности в день продлевают жизнь на 3 года.
По словам экспертов, в первую очередь подобный эффект от занятий спортом связан с тем, что человеческому организму жизненно необходима подобная нагрузка. Только в таком случае безумно сложный механизм, который и представляет из себя тело, способно оставаться здоровым на протяжении многих лет.
”Если вы тратите 90 минут в неделю на физические упражнения, то это всего лишь 13 минут в день. Даже самые занятые люди могут найти это время, чтобы потратить его на улучшение своего физического состояния. Короткая пробежка, прогулка на велосипеде, упражнения на тренажере — тип физической активности может быть самым разным, но важно соблюдать регулярность”, - отметили специалисты.