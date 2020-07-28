Менее 15 минут физической активности в день продлевают жизнь на 3 года

По словам экспертов, в первую очередь подобный эффект от занятий спортом связан с тем, что человеческому организму жизненно необходима подобная нагрузка. Только в таком случае безумно сложный механизм, который и представляет из себя тело, способно оставаться здоровым на протяжении многих лет.

”Если вы тратите 90 минут в неделю на физические упражнения, то это всего лишь 13 минут в день. Даже самые занятые люди могут найти это время, чтобы потратить его на улучшение своего физического состояния. Короткая пробежка, прогулка на велосипеде, упражнения на тренажере — тип физической активности может быть самым разным, но важно соблюдать регулярность”, - отметили специалисты.