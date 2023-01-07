Меньше экранного времени: как преодолеть зимнюю хандру

По словам эксперта, связь с окружающим миром и людьми имеет основополагающее значение. «Найдите время, чтобы увидеть своих друзей, поговорить с членами семьи, даже если вы устали или у вас есть работа», — говорит доктор Кусс. Также она посоветовала быть активным и много гулять.

Что касается новогодних целей, то Дарья рекомендует делать цели простыми и достижимыми, чтобы избежать чувства разочарования. Она также предлагает попытаться изменить свои привычки и чаще откладывать смартфоны в сторону.