Меньше половины кораблей армии США оказались готовы к выполнению миссий

Армия предпринимает меры для решения этих проблем, улучшая существующий флот и инвестируя в его модернизацию, пишут СМИ. Полковник Дэйв Батлер, представитель начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, заявил, что армия рассматривает возможность замены существующих судов на автономные, как это уже делают нефтяная и судоходные отрасли.

Армия также рассматривает аренду гражданских судов для пополнения флота и перемещение кораблей в Тихоокеанский регион для «более эффективного выполнения операций».