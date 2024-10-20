Меньше половины кораблей армии США оказались готовы к выполнению миссий

Опубликовано 20 октября 2024, 17:331 мин.
Меньше половины кораблей армии США оказались готовы к выполнению миссийСтрана испытывает трудности с устаревшими судами
Новый отчет Счётной палаты США (GAO) выявил серьёзные проблемы с флотом водных судов армии США, которые «не готовы к растущим военным задачам в Тихоокеанском регионе». По данным отчета, менее 40% судов армии готовы к выполнению миссий, что значительно ниже требуемого показателя в 90%. С 2018 года флот сократился с 134 до 70 кораблей, частично из-за списания старых судов.
Армия предпринимает меры для решения этих проблем, улучшая существующий флот и инвестируя в его модернизацию, пишут СМИ. Полковник Дэйв Батлер, представитель начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, заявил, что армия рассматривает возможность замены существующих судов на автономные, как это уже делают нефтяная и судоходные отрасли.
Армия также рассматривает аренду гражданских судов для пополнения флота и перемещение кораблей в Тихоокеанский регион для «более эффективного выполнения операций».