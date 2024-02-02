Меняющему форму пластику нашли применения в будущих марсианских базах

Новый тип пластика, который меняет форму при нагревании и «фиксируется» при быстром охлаждении. Представьте, что из одного и того же материала можно вылепить посуду для завтрака, которая после обеда превращается в садовый инвентарь.

Преимущества есть не только на Марсе: экономия места для астронавтов, идеально подходит для удаленных мест, таких как морские суда или зоны стихийных бедствий, мягкая робототехника.

Свойства этого особого пластика можно «запрограммировать» с помощью тепла. Быстрое охлаждение закрепляет эти свойства, создавая жесткий, пригодный для использования объект. В отличие от традиционных пластиков, эта жесткость сохраняется даже при комнатной температуре.

Несмотря на то, что первоначальным применением может быть космическое путешествие, этот преобразующий пластик обладает огромным потенциалом в различных областях.

Исследование находится на ранней стадии.