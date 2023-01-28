Меняющий цвет материал может согревать или охлаждать здания

В жаркие дни материал может излучать до 92% содержащегося в нём тепла, помогая охлаждать здание. Однако в более холодные дни материал излучает всего 7% инфракрасного излучения, помогая сохранять тепло.

«Такой умный материал позволяет нам поддерживать температуру в здании без огромных затрат энергии», — пояснили авторы разработки. Учёные вычислили, что в среднем коммерческом здании электроэнергия, используемая для индукции электрохромных изменений в материале, будет составлять менее 0,2% от общего потребления электроэнергии. То есть разработка позволит сэкономить.