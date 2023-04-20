Меняются ли свойства изоленты в зависимости от её цвета: ведь она бывает не только синей

Меняются ли свойства изоленты в зависимости от её цвета: ведь она бывает не только синейНа самом деле всё проще, чем вы думаете
У многих из нас дома есть синяя изолента. И это довольно полезная вещь в быту: считается, что починить при помощи неё можно почти всё. Но бывают ведь изоленты других цветов - отличаются ли они чем-то от синей?
Изолента синего цвета самая популярная из всех. Она широко используется как дома, так и на производстве. Но свойства у неё точно такие же, как у изолент других цветов. Поэтому считать её лучше остальных изолент бессмысленно.
В ГОСТ 16214-86, согласно которому производится изолента, говорится, что характеристики её не меняются в зависимости от цвета.
От цвета изоленты зависит только удобство её использования. К примеру, в профессиональной среде специалисты используют холодные цвета (то есть синий, голубой) для обозначения нуля, а яркие (красный, коричневый и пр.) - для обозначения фазы. Бывают также изоленты жёлтых, зелёных цветов: их применяют для работы с заземляющими контактами. Белый цвет используют для обозначения различных проводов.