Меняются ли свойства изоленты в зависимости от её цвета: ведь она бывает не только синей

Изолента синего цвета самая популярная из всех. Она широко используется как дома, так и на производстве. Но свойства у неё точно такие же, как у изолент других цветов. Поэтому считать её лучше остальных изолент бессмысленно.

В ГОСТ 16214-86, согласно которому производится изолента, говорится, что характеристики её не меняются в зависимости от цвета.