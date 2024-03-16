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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 20:20
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Mercedes испытает человекоподобных роботов для работы на своих заводах

Кто-то должен выполнять "низкоквалифицированный, физически сложный ручной труд"
Mercedes-Benz присоединяется к растущей тенденции автопроизводителей, изучающих человекоподобных роботов для автоматизации заводских задач. Автогигант заключил партнерство с компанией Apptronik, чтобы опробовать робота «Аполлон» на производственной линии.

По словам представителей Apptronik, цель заключается не в том, чтобы полностью заменить людей, а в том, чтобы автоматизировать «низкоквалифицированный, физически сложный ручной труд». Это может включать в себя такие задачи, как доставка деталей и проверка компонентов, освобождая людей от рутины.

В отличие от традиционных промышленных роботов, которым требуется индивидуальное рабочее пространство, Apptronik отмечает способность Apollo интегрироваться в существующие фабрики. Это устраняет необходимость в дорогостоящей перепланировке помещений и обеспечивает более плавный переход к использованию роботов.

Йорг Бурцер, руководитель производства Mercedes, подчеркнул, что роботы могут «заполнить пробелы в рабочей силе», позволяя квалифицированным работникам сосредоточиться на более важных задачах.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Mercedes
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#робот