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Mercedes отзывает 1,3 млн автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении
Из-за ошибки спасателям отправлялось не то место аварии
Mercedes-Benz отзывает более 1,3 млн автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении. В частности, речь идёт о системе экстренного вызова. Баг приводил к тому, что в случае аварии спасатели могли приехать не в то место.
Mercedes-Benz узнала о проблеме после случая в Европе, когда автоматическая система экстренного вызова отправила неверную геолокацию автомобиля. Расследование инцидента началось в октябре 2019 года. После этого компания обнаружила другие подобные случаи.
Mercedes-Benz отзывает много автомобилей, выпущенных с 2016 по 2021 годы, в том числе CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G.
В компании сообщили, что уведомят о проблеме владельцев автомобилей и бесплатно обновят системы программного обеспечения.