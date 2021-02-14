Mercedes отзывает 1,3 млн автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении

Mercedes-Benz узнала о проблеме после случая в Европе, когда автоматическая система экстренного вызова отправила неверную геолокацию автомобиля. Расследование инцидента началось в октябре 2019 года. После этого компания обнаружила другие подобные случаи.

Mercedes-Benz отзывает много автомобилей, выпущенных с 2016 по 2021 годы, в том числе CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G.

В компании сообщили, что уведомят о проблеме владельцев автомобилей и бесплатно обновят системы программного обеспечения.