Mercedes переведёт легендарный внедорожник Geländewagen на электротягу

Об этом сообщил глава отдела перехода к цифровой модели бизнеса Daimler AG. Журналисты предположили, что электрический Geländewagen получит имя EQG по аналогии с другими электрокарами Mercedes-Benz.

Пока сложно сказать что-либо о технических характеристиках будущей машины. Понятно только, что для большого внедорожника нужен мощный аккумулятор. А он может ещё сильнее утяжелить Geländewagen. Впрочем, в Mercedes наверняка попытаются найти решение проблемы.

Эксперты также спрогнозировали автомобилю полный привод и два электромотора — по одному на каждую ось.

В сентябре СМИ сообщили, что Daimler решил прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания.