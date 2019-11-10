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Mercedes переведёт легендарный внедорожник Geländewagen на электротягу
Но известно об этом пока мало
Стало известно, что Mercedes-Benz планирует создать электрическую версию внедорожника G-class. Уровень выбросов у такого Geländewagen будет нулевым.
Об этом сообщил глава отдела перехода к цифровой модели бизнеса Daimler AG. Журналисты предположили, что электрический Geländewagen получит имя EQG по аналогии с другими электрокарами Mercedes-Benz.
Пока сложно сказать что-либо о технических характеристиках будущей машины. Понятно только, что для большого внедорожника нужен мощный аккумулятор. А он может ещё сильнее утяжелить Geländewagen. Впрочем, в Mercedes наверняка попытаются найти решение проблемы.
Эксперты также спрогнозировали автомобилю полный привод и два электромотора — по одному на каждую ось.
В сентябре СМИ сообщили, что Daimler решил прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания.