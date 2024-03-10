Мэрилин Монро «оживили» в виде ИИ-модели: поклонники разделились во мнении

Это не первый случай, когда умершую знаменитость возвращают в цифровом виде. Зельда Уильямс, дочь покойного Робина Уильямса, выступила с резкой критикой этой практики, назвав ее «тревожной».

Компания Soul Machines, создавшая «Цифровую Мэрилин», хвалится тем, что звезды могут «общаться 1 на 1 с фанатами», что некоторые восприняли со скептицизмом. Ирония не обошла стороной и критиков. Презентация ИИ-двойника Мэрилин совпала с Международным женским днем, что вызвало вопросы о том, как это согласуется с расширением прав и возможностей женщин.

Еще больше усложняет дело тот факт, что Soul Machines специализируется на «биологических цифровых людях с искусственным интеллектом» — термин, который некоторые находят тревожным. Они утверждают, что «цифровые Мэрилин» могут вести 20-минутные разговоры и отвечать «эмоциями и нюансами выражения».

В то время как Soul Machines рекламирует «цифровую Мэрилин» как уникальный опыт для фанатов, другие считают это неуважением и эксплуатацией. Компания также планирует создать ИИ-версию звезды баскетбола Кармело Энтони, но, в отличие от Монро, Энтони жив и, предположительно, имеет право голоса в своем цифровом воссоздании.