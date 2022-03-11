"Мертвая" звезда разогнала частицы почти до световых скоростей

Астрономы использовали гамма-обсерваторию в Намибии под названием HESS, чтобы увидеть, как мертвая звезда создает ударную волну, которая разгоняет окружающий материал до сверхбыстрых скоростей. Исследование было сосредоточено на RS Ophiuchi, сверхновой, которая вспыхивает каждые 15-20 лет.

Система RS Ophiuchi включает одну нормальную звезду и один белый карлик. Белый карлик вытягивает вещество из звезды, и когда она “проглотит” достаточно материала, она производит извержение, которое ученые называют сверхновой. При этом, возникающая ударная волна сталкивается с окружающей средой, ускоряя частицы до световых скоростей.

Примечательно, что частицы в RS Ophiuchi достигли скорости в сотни раз быстрее, чем ученые когда-либо наблюдали в других новообразованиях. Ускорение было настолько мощным, что частицы достигли максимальной скорости, предсказанной в теоретических моделях, отметила команда авторов нового исследования.