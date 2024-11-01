Наука и технологии
Опубликовано 01 ноября 2024, 21:05
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«Мертвые души» по-американски: в США пожаловались на вакансии-пустышки

Они вводят в заблуждение
У соискателей в IT-отрасли в США появилась новая проблема, которая была отражена в классике российской литературы: «призрачные вакансии», или объявления о должностях, которые на самом деле не открыты.
«Мертвые души» по-американски: в США пожаловались на вакансии-пустышки
© Ferra

Недавний отчет SFGate показывает, что многие объявления о работе, особенно на таких платформах, как LinkedIn, устарели и часто имеют «подозрительно широкие диапазоны зарплат». В 2024 году опрос MyPerfectResume показал, что 81% рекрутеров признались в размещении фальшивых или уже занятых вакансий, мотивы которых варьируются.

«Призрачные вакансии» могут вводить в заблуждение соискателей и создавать ложное чувство стабильности внутри компаний, как отмечают 25% рекрутеров, считающих, что эти объявления оценивают ценность работников. Кроме того, 62% компаний якобы используют «призрачные вакансии», чтобы заставить сотрудников чувствовать себя заменяемыми.

Тенденция особенно распространена в районе залива Сан-Франциско, где многие технологические фирмы уже открыто обвиняются в размещении этих вводящих в заблуждение объявлений.

Источник:SFGate
Автор:Максим Многословный
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