«Мертвые души» по-американски: в США пожаловались на вакансии-пустышки

Недавний отчет SFGate показывает, что многие объявления о работе, особенно на таких платформах, как LinkedIn, устарели и часто имеют «подозрительно широкие диапазоны зарплат». В 2024 году опрос MyPerfectResume показал, что 81% рекрутеров признались в размещении фальшивых или уже занятых вакансий, мотивы которых варьируются.

«Призрачные вакансии» могут вводить в заблуждение соискателей и создавать ложное чувство стабильности внутри компаний, как отмечают 25% рекрутеров, считающих, что эти объявления оценивают ценность работников. Кроме того, 62% компаний якобы используют «призрачные вакансии», чтобы заставить сотрудников чувствовать себя заменяемыми.

Тенденция особенно распространена в районе залива Сан-Франциско, где многие технологические фирмы уже открыто обвиняются в размещении этих вводящих в заблуждение объявлений.