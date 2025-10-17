Мешающая спутникам «слепая зона» магнитного поля Земли продолжила разрастаться

По словам руководителя исследования, под Южной Атлантикой происходят необычные процессы: в некоторых местах магнитное поле не выходит из ядра, а наоборот, уходит обратно в него. Это и вызывает ослабление поля в регионе.

Учёные отмечают, что хотя в этой зоне магнитное поле слабеет, в других районах планеты оно, наоборот, усиливается — например, над Сибирью. При этом магнитный северный полюс уже много лет смещается в сторону России. Всё это может привести к изменению навигационных систем.