Мешающая спутникам «слепая зона» магнитного поля Земли продолжила разрастаться

Мешающая спутникам «слепая зона» магнитного поля Земли продолжила разрастатьсяМожет угрожать спутникам
В Европейском космическом агентстве (ESA) сообщили, что область ослабленного магнитного поля Земли — так называемая Южно-Атлантическая аномалия — за последние десять лет увеличилась примерно на половину площади Европы. Спутники миссии Swarm показали, что ослабление поля особенно ускорилось после 2020 года.
Магнитное поле Земли защищает нас от заряженных частиц Солнца. Когда спутники или МКС пролетают над этой аномалией, защита становится слабее, и устройства подвергаются воздействию радиации. Это может привести к сбоям и повреждениям.
По словам руководителя исследования, под Южной Атлантикой происходят необычные процессы: в некоторых местах магнитное поле не выходит из ядра, а наоборот, уходит обратно в него. Это и вызывает ослабление поля в регионе.
Учёные отмечают, что хотя в этой зоне магнитное поле слабеет, в других районах планеты оно, наоборот, усиливается — например, над Сибирью. При этом магнитный северный полюс уже много лет смещается в сторону России. Всё это может привести к изменению навигационных систем.