Мессенджер помог спасти похищенную девочку

Похитителем оказались 55-летний мужчина и его подельники. Они дали девочке наркотическое вещество и, пока она была в бессознательном состоянии, погрузили в автомобиль. Затем жертву отвезли в мотель в городе Сан-Хосе. Сообщается, что над девочкой совершили сексуальные преступления.

В мотеле пострадавшая смогла связаться с друзьями через Snapchat. Она сообщила, что её похитили, но она не знает, где находится. Друзья с помощью приложения сумели определить её координаты и позвонили в экстренные службы.

Полиция освободила девочку и арестовала преступника. Его обвиняют в похищении человека с целью изнасилования.