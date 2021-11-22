Месть за «удалёнку»: работодатели начали менять зарплату сотрудникам в зависимости от места жительства

Безусловно, пандемия изменила рабочий процесс многих компаний. В том числе и форму работы: какая-то часть сотрудников стала трудиться удалённо. Так, компания Spotify заявила в феврале, что работники могут сами выбирать, откуда работать: из офиса, из дома - не имеет значения. Dropbox в 2020 году отметил, что у его сотрудников появится первое виртуальное рабочее место. То же самое сделали Meta (в прошлом - Facebook), Salesforce, Twitter.

Сейчас же встал другой вопрос: изменять ли оплату труда людям в зависимости от их местоположения? Так, сотрудники Meta уже должны сообщать о смене локации, чтобы компания смогла изменить размер их зарплаты. Так же поступил и Twitter: если человек покинет Bay Area, то его зарплата уменьшится, например, перемещение в Денвер будет способствовать потере 18 процентов зарплаты. Аналогичная ситуация в Google.