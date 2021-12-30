Места хватит всем: Илон Маск рассказал, куда деть миллиарды спутников

Ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер обвинил SpaceX в попытках устанавливать свои правила на орбите и создавать дефицит орбитальных позиций и частот.

В ответ на эти заявления Илон Маск привел в пример 2 млрд автомобилей, которым хватает пространства для маневра на суше, отметив, что размещать спутники можно на разных высотах в 10 м друг от друга.