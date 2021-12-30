Места хватит всем: Илон Маск рассказал, куда деть миллиарды спутников

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Места хватит всем: Илон Маск рассказал, куда деть миллиарды спутниковВ ответ на критику его спутников
Илон Маск, глава компании SpaceX и Tesla в беседе с изданием Financial Times ответил на критику спутников Starlink со стороны ЕКА и заявил что в космосе достаточно места для миллиардов спутников.
Ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер обвинил SpaceX в попытках устанавливать свои правила на орбите и создавать дефицит орбитальных позиций и частот.
В ответ на эти заявления Илон Маск привел в пример 2 млрд автомобилей, которым хватает пространства для маневра на суше, отметив, что размещать спутники можно на разных высотах в 10 м друг от друга.
Исходя из этого, места хватит для десятков миллиардов спутников … Несколько тысяч - ничто. Пара тысяч машин в масштабах Земли - тоже ничто.
Илон Маск
Глава SpaceX
Источник: Financial Times