Места ремонта дорог будут определять по фотографиям из соцсетей

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России благоустройство городов будет оцениваться по информации от органов исполнительной власти, а также по исследованиям социальных сетей и данным онлайн-карт. Исследования соцсетей, например, позволят проанализировать фотографии пользователей и понять, что не так в устройстве городских пространств.

На основе этого будет составляться индекс качества городской среды. В него входят 36 критериев. В их числе разнообразие жилой застройки, благоустройство дворов, безопасность городской среды. По значению индекса будут приниматься решения о размере субсидий из федерального бюджета на программы формирования комфортной городской среды.