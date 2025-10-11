Местные жители вынудили Microsoft отказаться от строительства дата-центра

Компания заявила, что «прислушалась к мнению жителей» и решила не продолжать строительство на этом участке. Но по-прежнему ищет подходящую площадку.

Местные жители, выступавшие против проекта, даже создали сайт Stop Project Nova, выражая опасения по поводу роста счетов за электроэнергию, нестабильности сети, светового загрязнения и экологического воздействия, включая использование воды из ближайшего озера. На публичном собрании присутствовали более 100 человек.