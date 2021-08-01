Местоположения военных кораблей начали подделывать для разжигания конфликтов

Исследователи увидели, что ложная информация поступала с береговых приёмников системы АИС. А вот спутники показывали реальное местоположение. Сообщается, что специалисты впервые за многие годы зафиксировали фальсифицированные данные о реальных судах.

Пока неизвестно, кто подделывает местоположения и зачем. Аналитики считают, что может заниматься некто, связанный с Россией. Почти все затронутые военные корабли принадлежали европейским странам или государствам НАТО. Ложные данные сообщали о «вторжениях» рядом с Калининградом, Чёрным морем, Крымом.