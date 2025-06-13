Meta* дала денег на геотермальную энергетику для ИИ

Ожидается, что проекты дадут 150 мегаватт «чистой» энергии без использования воды в процессе. По словам XGS, в Нью-Мексико — одни из лучших в США условий для геотермальной генерации, особенно из-за наличия «горячих, но сухих пород». Технологии компании позволяют получать из них электричество, не требуя воды, как в традиционных системах.

Проект будет реализован в два этапа, и оба планируют запустить до 2030 года. Ранее Meta* уже работала с другими компаниями над геотермальными инициативами и подписала соглашение на 20 лет о поставках энергии с атомной станции в Иллинойсе.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена