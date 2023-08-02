Meta* хочет «оживить» 16-го президента США в виде чат-бота

Идея создания таких «персон» заключается в том, чтобы повысить вовлеченность пользователей в общение на своих платформах, предлагая более интересные и человекоподобные дискуссии, а не типичные роботизированные ответы, как это происходит с нынешними чат-ботами. Ожидается, что новые чат-боты появятся уже в сентябре.

Помимо повышения эффективности взаимодействия с пользователями, Metaпланирует собирать больше персональных данных с помощью этих персон, что позволит пользователям «чувствовать себя более комфортно, делясь информацией с собеседником, который будет более похож на человека», но все мы понимаем истинную причину сбора данных. Поскольку Meta в значительной степени зависит от доходов от рекламы, возможность сбора огромного количества данных не вызывает удивления.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена