Наука и технологии
13:30, 19 ноября 2023
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Meta* меняет стратегию: отказ от «ответственного» ИИ для перехода к генеративному ИИ

На волне хайпа

Как сообщается, компания Meta* расформировала свою команду Responsible AI (RAI), перенаправив внимание и ресурсы на передовую сферу генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Meta* меняет стратегию: отказ от «ответственного» ИИ для перехода к генеративному ИИ

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Несмотря на то, что Meta* выступает за ответственное отношение к искусственному интеллекту, эксперты уже отмечали проблемы в команде RAI, рассказывая ее ограниченную автономию и громоздкие процессы утверждения.

Джон Карвилл из Metaзаверяет, что безопасность и ответственность останутся первостепенными для компании, а переформированная команда продолжит поддерживать общие инициативы Meta.

Это решение последовало за предыдущей реструктуризацией и увольнениями в начале этого года, в результате чего команда RAI стала лишь подобием себя прежней.

В условиях, когда мировые правительства пытаются регулировать развитие искусственного интеллекта, решение Meta* кажется достаточно своевременным.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

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