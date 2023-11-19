Meta* меняет стратегию: отказ от «ответственного» ИИ для перехода к генеративному ИИ

Несмотря на то, что Meta* выступает за ответственное отношение к искусственному интеллекту, эксперты уже отмечали проблемы в команде RAI, рассказывая ее ограниченную автономию и громоздкие процессы утверждения.

Джон Карвилл из Metaзаверяет, что безопасность и ответственность останутся первостепенными для компании, а переформированная команда продолжит поддерживать общие инициативы Meta.

Это решение последовало за предыдущей реструктуризацией и увольнениями в начале этого года, в результате чего команда RAI стала лишь подобием себя прежней.

В условиях, когда мировые правительства пытаются регулировать развитие искусственного интеллекта, решение Meta* кажется достаточно своевременным.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.