Meta* нашла себе главного научного сотрудника нового подразделения ИИ

По словам Цукерберга, Чжао с самого начала был ведущим специалистом в новой лаборатории, а теперь официально занял руководящую роль. Он будет определять направление научных исследований MSL* под руководством Александра Ванга — бывшего главы компании Scale AI. Хотя Ванг не имеет научного опыта, его управленческие навыки дополняются экспертизой Чжао в передовых технологиях ИИ.

Компания также инвестирует в огромную вычислительную инфраструктуру. К 2026 году MSL* получит доступ к суперкомпьютеру Prometheus в Огайо, мощностью 1 гигаватт — этого хватит, чтобы питать 750 000 домов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена