Meta* нашла себе главного научного сотрудника нового подразделения ИИ

Опубликовано 27 июля 2025, 19:301 мин.
Meta* нашла себе главного научного сотрудника нового подразделения ИИОдин из создателей мощных ИИ OpenAI
Глава Meta* Марк Цукерберг объявил, что учёный Шэнцзя Чжао стал главным научным сотрудником нового подразделения компании — Meta Superintelligence Labs (MSL)*. Ранее Чжао работал в OpenAI, где участвовал в создании ChatGPT, GPT-4 и первого модели ИИ с развитым логическим мышлением — o1.
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По словам Цукерберга, Чжао с самого начала был ведущим специалистом в новой лаборатории, а теперь официально занял руководящую роль. Он будет определять направление научных исследований MSL* под руководством Александра Ванга — бывшего главы компании Scale AI. Хотя Ванг не имеет научного опыта, его управленческие навыки дополняются экспертизой Чжао в передовых технологиях ИИ.
Компания также инвестирует в огромную вычислительную инфраструктуру. К 2026 году MSL* получит доступ к суперкомпьютеру Prometheus в Огайо, мощностью 1 гигаватт — этого хватит, чтобы питать 750 000 домов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена