Meta* назвала 2025 год решающим для успеха метавселенной и умных очков

В интервью Bloomberg он отметил, что этот год уже стал поворотным: «Мы поймём в конце десятилетия, но уже сейчас ясно — год важный.»

По его словам, очки Meta Ray-Ban* с ИИ стали настоящим успехом. С момента запуска осенью 2023 года было продано более 2 миллионов пар. Они даже обогнали по продажам обычные Ray-Ban, ещё до включения ИИ-функций.

Но, по мнению Босворта, всё решит не конкуренция, а спрос у пользователей. Он отметил, что главная причина провала компаний — не конкуренты, а ошибки в собственной стратегии.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена