Meta* обещала выпустить модель ИИ с открытым исходным кодом, но обманула ожидания

Meta* обещала выпустить модель ИИ с открытым исходным кодом, но обманула ожиданияИ сразу вызвала волну критики
Недавнее сотрудничество компании Meta* с Microsoft по запуску Llama 2, «открытой» большой языковой модели (LLM), вызвало недоумение в технологическом сообществе. Одни видят в этом шаг к демократизации технологий, другие, в том числе организации Open Source Initiative (OSI) и Software Freedom Conservancy, скептически относятся к претензиям на «открытость» исходного кода модели.
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По имеющимся данным, лицензионное соглашение Meta* для Llama 2 содержит ограничения, не позволяющие использовать модель для обучения других языковых моделей. Кроме того, если технология используется в приложении или сервисе с более чем 700 млн ежемесячных пользователей, требуется специальная лицензия от компании. Эти ограничения заставили экспертов усомниться в том, что Llama 2 действительно может считаться моделью с открытым исходным кодом.
Исполнительный директор OSI Стефано Маффулли отметил, что технология с открытым кодом должна предоставлять разработчикам и пользователям свободу использования без ограничений и вмешательства со стороны поставщика. Введенные в лицензию Meta* ограничения на коммерческое использование и область применения вызвали волну критики.
Так, Карен Сэдлер, исполнительный директор организации Software Freedom Conservancy, обратила внимание на формулировки в лицензии и отсутствие публичного процесса ее разработки, предположив, что Llama 2 не соответствует критериям, предъявляемым к открытому коду.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена