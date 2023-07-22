Meta* обещала выпустить модель ИИ с открытым исходным кодом, но обманула ожидания

По имеющимся данным, лицензионное соглашение Meta* для Llama 2 содержит ограничения, не позволяющие использовать модель для обучения других языковых моделей. Кроме того, если технология используется в приложении или сервисе с более чем 700 млн ежемесячных пользователей, требуется специальная лицензия от компании. Эти ограничения заставили экспертов усомниться в том, что Llama 2 действительно может считаться моделью с открытым исходным кодом.

Исполнительный директор OSI Стефано Маффулли отметил, что технология с открытым кодом должна предоставлять разработчикам и пользователям свободу использования без ограничений и вмешательства со стороны поставщика. Введенные в лицензию Meta* ограничения на коммерческое использование и область применения вызвали волну критики.

Так, Карен Сэдлер, исполнительный директор организации Software Freedom Conservancy, обратила внимание на формулировки в лицензии и отсутствие публичного процесса ее разработки, предположив, что Llama 2 не соответствует критериям, предъявляемым к открытому коду.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена