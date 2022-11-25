Meta* официально стала в России экстремистской организацией. Какие у этого последствия

Сегодня, 25 ноября, обновился «Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"».

В списке упоминаются только соцсети компании — Facebookи Instagram. В марте Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России.

В связи с запретом в РФ нельзя публично демонстрировать символику Meta и её соцсетей, а также финансировать организацию.

*признаны в РФ экстремистскими и запрещены