Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2025, 01:30
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Meta* отказалась подписывать кодекс ЕС по ИИ

Назвав его чрезмерным и вредным для бизнеса
Meta* отказалась подписывать новый кодекс Евросоюза по использованию искусственного интеллекта. По словам главы по глобальным вопросам Джоэла Каплана, документ мешает развитию ИИ и может навредить бизнесу.
Meta* отказалась подписывать кодекс ЕС по ИИ

© Ferra.ru

«Европа идёт по неправильному пути в области ИИ», — написал он в LinkedIn. По его мнению, кодекс создаёт юридические неопределённости и выходит за рамки закона об ИИ, который ЕС уже утвердил ранее.

Европейская комиссия недавно опубликовала финальную версию добровольного кодекса, который вступает в силу в следующем месяце. Он направлен на повышение прозрачности и безопасности ИИ и дополняет ранее принятый закон.

Meta* — не единственная компания, выразившая недовольство новым подходом. Ранее ASML и Airbus подписали письмо с просьбой отложить внедрение кодекса на два года. В то же время OpenAI уже согласилась его подписать.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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