Meta* отказалась подписывать кодекс ЕС по ИИ

«Европа идёт по неправильному пути в области ИИ», — написал он в LinkedIn. По его мнению, кодекс создаёт юридические неопределённости и выходит за рамки закона об ИИ, который ЕС уже утвердил ранее.

Европейская комиссия недавно опубликовала финальную версию добровольного кодекса, который вступает в силу в следующем месяце. Он направлен на повышение прозрачности и безопасности ИИ и дополняет ранее принятый закон.

Meta* — не единственная компания, выразившая недовольство новым подходом. Ранее ASML и Airbus подписали письмо с просьбой отложить внедрение кодекса на два года. В то же время OpenAI уже согласилась его подписать.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена