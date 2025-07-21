Meta* отказалась подписывать кодекс ЕС по ИИ

Опубликовано 21 июля 2025, 01:301 мин.
Meta* отказалась подписывать кодекс ЕС по ИИНазвав его чрезмерным и вредным для бизнеса
Meta* отказалась подписывать новый кодекс Евросоюза по использованию искусственного интеллекта. По словам главы по глобальным вопросам Джоэла Каплана, документ мешает развитию ИИ и может навредить бизнесу.
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«Европа идёт по неправильному пути в области ИИ», — написал он в LinkedIn. По его мнению, кодекс создаёт юридические неопределённости и выходит за рамки закона об ИИ, который ЕС уже утвердил ранее.
Европейская комиссия недавно опубликовала финальную версию добровольного кодекса, который вступает в силу в следующем месяце. Он направлен на повышение прозрачности и безопасности ИИ и дополняет ранее принятый закон.
Meta* — не единственная компания, выразившая недовольство новым подходом. Ранее ASML и Airbus подписали письмо с просьбой отложить внедрение кодекса на два года. В то же время OpenAI уже согласилась его подписать.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена