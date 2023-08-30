Meta* отклонила совет собственного регулятора заблокировать аккаунты политика

Meta* отклонила совет собственного регулятора заблокировать аккаунты политикаЭто «не соответствует их политике»
Meta*, материнская компания Facebook*, отклонила рекомендацию своего совета по надзору о приостановке действия учетных записей Facebook* и Instagram* бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
Совет по надзору потребовал приостановить действие аккаунтов в связи с тем, что Хун Сен якобы использовал эти платформы для подстрекательства к насилию и подавления политических диссидентов.
Хотя компания Meta согласилась с обязательным решением об удалении обвиняемого контента на странице политика, она отказалась приостановить действие учетных записей Хун Сена, заявив, что такие действия не соответствуют ее политике.
История нарушений прав человека и угроз в адрес оппонентов Хун Сена уже давно привлекает внимание и требует принятия мер со стороны различных кругов.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена