Meta* отклонила совет собственного регулятора заблокировать аккаунты политика

Совет по надзору потребовал приостановить действие аккаунтов в связи с тем, что Хун Сен якобы использовал эти платформы для подстрекательства к насилию и подавления политических диссидентов.

Хотя компания Meta согласилась с обязательным решением об удалении обвиняемого контента на странице политика, она отказалась приостановить действие учетных записей Хун Сена, заявив, что такие действия не соответствуют ее политике.

История нарушений прав человека и угроз в адрес оппонентов Хун Сена уже давно привлекает внимание и требует принятия мер со стороны различных кругов.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена